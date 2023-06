Feltörekvő csillag ragyogja be a jubileumi VéNégy Fesztivál nyitónapját. KOVACS (NL) neve lehet, hogy magyarosan csenghet, ám a német-holland származású 32 éves énekesnő valójában csak nevelőapja nevét vette fel egészen kicsi korában. Magyarországon is csak ekkoriban, valamint a Sziget Fesztiválos fellépése során járt.

Fotó: Picasa / Forrás: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

Mindig nagyon kellemesen érzem magam Magyarországon, elképesztően kedvesek az emberek. Tudom, hogy a Kovács nagyon elterjedt vezetéknév, sokszor összenevetek más Kovácsokkal, hogy biztosan távoli rokonok lehetünk

– nyilatkozta az énekesnő.

Zenei műfaját leginkább a soul stílusba szereti sorolni, különösen, mert minden dala szívből-és lélekből szólal meg. Legnagyobb inspirációi Etta James, Nina Simone és Amy Winehouse, de David Bowie klasszikusait is szívesen énekli a zuhany alatt. A ’Shades of Black’ című debütáló albumára az egész világ felfigyelt.

A hazai közönségnek a 2016-os Sziget Fesztiválon volt szerencséje elcsípni őt, azóta senkinek sem sikerült elhoznia, de most a VéNégy Fesztivál meghívására igent mondott. Előadásmódja, karizmája azóta még nagyobb magasságokba emelkedett, üstökösként szárnyal felfelé, júniusban a Dunakanyarban már egy igazi soul dívát köszönthetünk, aki nagy eséllyel pályázik arra, hogy felérjen példaképéhez, Amy Winehouse-hoz. Child Of Sin című, legújabb és eddigi legőszintébb albumával érkezik, amelyhez egy dal erejéig még a Rammstein énekesét, Till Lindemannt is sikerült elcsábítania, az album címadó dalában énekelnek duettet.

KOVACS mellett szintén Hollandiát képviseli a Glastonbury, valamint a Coachella fesztiválokat is megjárt Kraak & Smaak (NL), akik a funk, a hiphop, és a soul egyedi ötvözetét hozzák el Nagymarosra.

Június 22-én lép színpadra a Kill The Dandies! (CZ). A cseh zenekar egyenesen Prágából érkezik. A David Lynch filmek világa, a The Velvet Underground nyersessége, valamint Lee Hazlewood balladái inspirálta formáció ötvözi a pszichedeliát, a soult, a 70-es évek diszkóját és a poszt-punkot. A banda a legjobb filmzenéért járó cseh Oroszlán díjat is bezsebelte az Occupation című filmhez írt, How To Hold A Gun című szerzeményükkel.

Forrás: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

Szintén a nyitónap line up-ját gazdagítja a Cari Cari (AT). Az osztrák duót Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck alkotja. A párost Barcelonában, a Primavera Sound Festivalon fedezték fel, szürreális koncertjükkel még a The Rolling Stones Magazin munkatársait is levették a lábukról, úgy is jellemzik őket, mint a "The Kills és The XX szerelemgyerekét", egy "csipetnyi Moricconeval” és a “Cat Power nyers erejével” megfűszerezve. Elsősorban indie-rockot játszanak, de szabadon merítenek a különböző zenei stílusok közül, saját érzéseiket, vágyaikat, gondolataikat transzformálják át dallamokká. A 'Welcome To Kookoo Island' címet viselő új albumuk több mint egy egyszerű zenei album, egy vízió, utópia arról, hogy milyennek is kellene lennie a világnak.

A Cari Cari-hoz hasonlóan a lengyel énekesnő, Ina West (PL) is bátran kísérletezik a különböző zenei stílusokkal. Transz-, absztrakt-, és dance popot játszik a modern lengyel folk és a jazz elemeivel keverve. A Moderat minimalista hűvösségét ötvözi a Die Antword koncerteleganciájával. Koncertjein klasszikus hangszereket – dobokat, szintetizátorokat, hegedűt, basszusgitárt – kombinál táncos bitekkel és nyers vokális harmóniákkal. Június 23-án a nagymarosi éjszakában fogja táncba repíteni a közönséget.

Forrás: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

A V4-es zenekarok sorát a Kristin Lash és Jakob Grey alkotta formáció, a Lash & Grey (SK) zárja. A jazz-t és soul-t ötvöző duó viharos gyorsasággal hódította meg a legnevesebb nemzetközi színpadokat. A közönség szeretete mellett számos díjat is bezsebeltek, Szlovákia mellett Csehországban is elnyerték a legjobb debütáló albumnak, a legjobb kislemeznek, valamint a legjobb albumnak járó elismerést. A fesztivál szombati napján a vadregényes Duna-parton, dunai hullámzással és naplementével kísérve adnak koncertet.

Forrás: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

Ahogy leszáll az éj és felgyúlnak a csillagok az elektronikus zene és a keményebb ütemek veszik át a stafétát, június 24-én a techno szcéna egyik legizgalmasabb figurája, a berlini és londoni klubokat is megjárt jordán dj, Badaro érkezik a VéNégy-Partra egy ütős techno party erejéig.

A Dunakanyarba zarándokolnak a legnépszerűbb magyar előadók, köztük az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Belga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt. A line-up-ot színesíti még Ajsa Luna, Bérczesi Robi és Frenk duója, Co Lee, Dánielfy, Gyuris, OIEE, valamint Saya Noé.

A Hanfoglaló programban résztvevő ifjú tehetségek is helyet kaptak a programban, fellép a Cataflamingo, Giliszta, Grabovszki, Heavy Brains, Kacaj, Mehringer, Sisi, Slapstick?, Young B!TE, valamint a Young Majré.

Lehengerlően széles a paletta, a zenei ínyenceknek is vonzó találkahely lesz a Dunakanyar legszebb részén megrendezésre kerülő jubileumi VéNégy Fesztivál. A koncerteken túl a 10. Színházi Olimpia keretében színvonalas színházi és utcaszínházi produkciók, VR Színház, valamint gyermekprogramok teszik teljessé a kínálatot.