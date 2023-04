A többek közt a Sherlock c. tévésorozatból, a Kódjátszmából és a Doktor Strange-szuperhősfilmekből ismert angol színész a Magyar Nemzeti Balett vasárnapi Don Quijote előadását tekintette meg Melnyik Tatyjana (Kitri) és a Basil szerepében idén debütáló Kiyota Motomi főszereplésével. A tomboló sikert kiváltó produkció Benedict Cumberbatcht is lenyűgözte, aki állva tapsolta meg a közreműködő művészeket, majd a színfalak mögött személyesen is gratulált a társulatnak.

Fotós: Nagy Attila / Forrás: Magyar Állami Operaház

Benedict Cumberbatch jelenleg az Eric c. Netflix-sorozat forgatása kapcsán tartózkodik Magyarországon, amit várhatóan 2024 elején mutat be a streaming szolgáltató. Az előadásra a sorozat stábjának több tagja is elkísérte az angol sztárt.