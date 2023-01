Almási-Tóth András, az Operaház művészeti igazgatója felidézte, hogy öt évvel ezelőtt, amikor megkezdte munkáját az Operaházban, tervei között szerepelt nemzetközi koprodukciók létrehozása. A Genfi Nagyszínház és az Opera között 2019-ben született koprodukciós megállapodás, a monumentális, négyórás darab bemutatóját 2021-ben tartották Svájcban.

Az igazgató kiemelte, hogy az operában csodálatos összmunkát láthat a közönség, például a budapesti szcenikai műhely a szentpétervári Ermitázs palotabelsői alapján készítette a díszletet.

A darabot Calixto Bieito rendezte, akinek korábbi Carmen-rendezése 2021-ben volt látható a Margitszigeten.

A katalán alkotó videóüzenetében arról beszélt, hogy számára Prokofjev műve olyan, mint egy költemény, és olyan emberekről szól, akik nem akarják elfogadni a változásokat és örök védettségben akarnak élni, "takarójukkal a fejük felett, mint a gyerekek".

Az Operaház sajtóközleménye szerint a rendező igyekezett a zenében is tetten érhető groteszk, túlzó hatásokat olykor szürreális képekké formálni, miközben a filmzenei elemeket a színpadi mozgalmasság, a háborút pedig a szereplők egymás közti és belső konfliktusai is érzékeltetik. Felidézték, Bieito olyan, az európai színházi életben magasan jegyzett művészekkel dolgozott együtt, mint Rebecca Ringst díszlettervező, Ingo Krügler jelmeztervező, Sarah Derendinger videóművész és független filmes, valamint a drámaíróként is tevékeny Beate Breidenbach dramaturg.

Alan Buribajev, a kazahsztáni Asztana operaház vezető karmestere (j) Szergej Prokofjev Háború és béke című operájának próbáján a Magyar Állami Operaházban 2023. január 24-én

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az Opera zenekarát és énekkarát Alan Buribajev, az asztanai operaház vezető karmestere fogja dirigálni. A művész kiemelte, megtiszteltetés számára a Magyar Állami Operaház gyönyörű épületében dolgozni. Elmondása szerint Prokofjev nem a teljes művet, csak a könyv legfontosabb részeit ültette át zenébe, mivel azt feltételezte, hogy a közönség nagyjából tisztában van Tolsztoj regényével. A fontos motívumokat, mint a szerelem, a bátorság, zenei témákkal kötötte össze, ezek teremtik meg a teljes mű egységét.