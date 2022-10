Káel Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy a Covid komoly nyomot hagyott a moziforgalmazásban, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Hatvan százalékkal esett a forgalmazás, miközben komoly küzdelem is zajlik, hiszen a hollywoodi moziknak, az amerikai blockbustereknek elképesztő marketinghátterük van, ez erre fordított összegek meghaladhatják magának a produkciónak a költségét is.

A filmügyi kormánybiztos szerint a most bemutatásra kerülő magyar játékfilmek – a dokumentumfilmekről nem is beszélve –

nemhogy hendikeppel nem indulnak, labdába sem igazán rúgnak

a multiplexekben az amerikai produkciókkal szemben. Szerinte a mozisoknak, forgalmazóknak ráadásul nem is érdekük, hogy ebben erősebben lépjenek. Megoldást valamiféle kvóta jelenthetne a hazai filmekre. „Ezekről most erős gondolkodás van” – fogalmazott Káel Csaba. De ehhez a filmtörvényt is módosítani kellene, integrálva azt az európai törvényekhez, amelyek ezt kifejezetten nem támogatják.

Saját mozikat kell teremteni valamilyen formában

– jelentette ki. Ehhez kapcsolódóan a Nemzeti Filmintézet a filmklubrendszert kívánja feléleszteni, a projekt mára az összes magyarországi egyetemen jelen van. Egy másik, középtávú programban pedig – a Népművelési Intézettel karöltve – azon településeket veszik célba, ahol egyáltalán nincsenek filmszínházak, viszont vannak kultúrházak vagy könyvtárak, ahol lehet mozizni – tette hozzá Káel Csaba.

