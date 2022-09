Vaszary – Az ismeretlen ismerős címmel szeptember 14-től látható a hetven alkotást felvonultató kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában (MNG).

"Vaszary állócsillaga a magyar festészetnek", fantasztikus virtuozitással megáldott alkotó, aki máig a magyar közönség egyik kedvence – mondta el a kiállítás sajtóbemutatóján Baán László a Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Az MNG 2007-ben rendezett nagykiállítást a festő életművéből, de "a Vaszary-láz azóta sem csillapodott". Az Új Nemzeti Galéria és raktározási központ tervezésekor, a költözés előkészítése során az MNG raktárának mélyéről előkerült két, évtizedek óta lappangó tekercs. Ezeket kibontva Vaszary János negyven, addig ismeretlen festményére bukkantak a szakemberek – idézte fel.

Az így felfedezett képeket sehol sem reprodukálták, még Vaszary életében sem, közvetlen a festő műterméből, illetve hagyatékából kerültek a múzeumba. A kiállítás anyagát képezi a 24 legszebb és legizgalmasabb mű az előkerült festmények közül. Mellettük pedig az MNG gyűjteményében őrzött, illetve magángyűjtőktől kölcsönzött képeken keresztül a tárlat Vaszary teljes életművét áttekinti

– közölte Baán László.

A kiállítás így további, eddig be nem mutatott festményeket is felvonultat, ilyen például a Vaszary fiatalkori, naturalista korszakában festett, most magántulajdonban lévő Virágáruslány.

Az MNG-ben frissen előkerült anyag képeire egységes, ezüst színű keretezés hívja fel a látogatók figyelmét

– tette hozzá Gergely Mariann kurátor.

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A kiállítás bemutatja Vaszary 1. világháború utáni, expresszív korszakát; számos "új" művel a tatai műteremházban festett, napfényes enterirőröket, virágcsendéleteket, kerti kompozíciókat; a nagyváros és a Duna-korzó fényeit megragadó festményeket, majd – szinte kizárólag frissen előkerült munkákon keresztül – az itáliai tengerpart hangulatát megidéző képeket is.

A 2022. szeptember 14-től 2023. január 15-ig látható kiállítást egy Vaszary János életét bemutató film egészíti ki.