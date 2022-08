Az Interetno a nagy találkozások színtere, melynek legerősebb vonzereje a közösségi érzés. Kultúra, hagyomány, kulturális értékek- e három fogalom jellemzi

Vajdaság egyik legnagyobb jelentőségű hagyományőrző eseményét.

A lépésről lépésre fejlődő fesztivál a kezdetektől fogva elhivatottan és magas szinten üzeni a folklór és a népművészet fontosságát az eredeti népzenét és néptáncot magas szinten bemutató tánccsoportok és zenekarok közreműködésével. A fesztivál bár egy napos rendezvénynek indult, az évek alatt egy összművészeti programsorozattá nőtte ki magát – fogalmazza meg az idén 21. alkalommal megszervezett fesztivál lényegét honlapján az NKA.

Az öt napon át tartó rendezvényen Magyarországról, Montenegróból, Szlovéniából és Szlovákiából érkező csoportok lépnek fel.

Korábban a világ legtávolabbi tájairól is érkeztek csoportok, ám mivel a koronavírus-járvány még nem ért teljesen véget, távolabbról egyelőre nem jöttek vendégek.

Az idei fesztivál kiemelt vendége Kecskemét

, ahonnan a Róna Táncegyüttes és a Kecskemét Táncegyüttes viszi el és mutatja be produkcióját

A zene, a tánc és a színház mellett a kézműves hagyományoknak is fontos szerep jut. A régi mesterségek vásárán feledésbe merült kézműves technikákat elevenítenek fel, az érdeklődők egy kovácsműhelybe térhetnek be, és elsajátíthatják a gyertyaöntés, a kékfestés alapjait is.

Kézművesek az Etnopolisban

Forrás: Facebook/Interetno festival

A kirakodóvásárt bőrdíszművesek, selyemfestők, gyöngyékszer-készítők, hímzők mutatják be míves portékáikat a főtéren kialakított fesztiválfaluban, az Etnopolisban.

A XXI. Interetno Fesztiválon a közönség tíz tánccsoport több mint háromszáz táncosának produkcióját láthatja. A muzsikáról olyan zenekarok gondoskodnak, mint a Szabadkai Fúvószenekar, az Aranypáva-díjas Pendergő zenekar, a Red Corner zenekar, a nemzetközi világzenei toplistára is felkerült Cimbalom Brothers családi zenekar, és a Karaván Família zenekar, amely a hagyományos roma zenét ötvözi más stílusokkal.

A gyerekeket minden nap játszóházas programokra, a bulizni vágyó felnőtteket pedig az éjszakai a fesztiválklubba is várják a szervezők.

Az Interetno Fesztivál népszerűségét jelzi, hogy minden évben több ezer látogatót vonz Szerbiából és külföldről is.

A hangulatból ízelítőt ad a fesztivál Facebook-oldalán közzétett promo videó.