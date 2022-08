A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 12-21. között zajló programsorozatát idén az Aranybulla emlékév jegyében rendezik meg.

A székesfehérvári önkormányzat közleménye szerint Az Élet pecsétje - Rege az Aranybulláról című dramatikus történelmi játék nyitja a Szent István ünnepe köré szervezett programsorozatot augusztus 12-én: az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mond Cser-Palkovics András, Székesfehérvár és Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere.

Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából több program is kapcsolódik az emlékévhez: a mozgó történelmi képregény a Fő utcán II. András és az Aranybulla történetét meséli el képekben; a középkori élő sakkelőadás II. András szentföldi hadjáratát idézi meg; a Városház téren a korabeli technikát idéző nyomdagépen akár saját Aranybullát is nyomtathat magának bárki; augusztus 20-a estéjén, a Zichy-színpadon egy csaknem 200 fős produkció köszönti az emlékévet, amelyben a város kiemelt művészeti együttesei lépnek színpadra. Ezeken felül az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést ezúttal az Aranybulla-emlékműnél rendezik meg.

A Szent Istán Király Múzeum is kiemelt figyelmet szentel a 800 éves jogdokumentumra, a múzeum díszudvara a koncertek mellett középkori játszóháznak, Árpád-kori pénzverdének és történelmi harcművészeti bemutatónak is otthont ad majd, illetve az időszaki kiállításaik is igazodnak a tematikához.

A Koronázási szertartásjáték, amelyet Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója rendez, a tizedik lesz a sorban és az utolsó Árpád-házi király, III. András életét mutatja be.

Megrendezik a Királyi Napok Folkfesztivált is augusztus 13-17. között, a házigazda Alba Regia Táncegyüttes mellett színpadra lép majd többek között a Fitos Dezső Társulat, a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes is.

A VIII. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztiválon ezúttal a tatai, veszprémi, kaposvári és a székesfehérvári helyőrségi zenekarok vesznek részt.

Augusztus 12-14. között rendezik meg a Fehérvári Mézünnepet, amelyre a határon innen és túlról is érkeznek mézlovagrendek.

A programsorozat egyik kiemelkedő része a Koronázási Ünnepi Játékok, amely három napig, augusztus 19-21. között középkori időutazásra hív. A belvárosban gólyalábasok, zenészek és tűztáncosok szórakoztatnak, de lesz kártyavetés, hörcsögjóslás, szerencsecédula-húzás, valamint hagyományőrző csapatok harci bemutatókat is tartanak.

A Székesfehérvári Királyi Napok egyházi programjai közül kiemelkedik augusztus 14-én a fogadalmi szentmise, amelynek keretében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek áldja meg a kívül-belül teljes felújított a Szent István-székesegyházat.