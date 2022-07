Böszörményi Gyula 1964-ben született Miskolcon. Gyerekkora óta izomsorvadásos betegségben szenvedett, ennek következtében súlyos mozgássérült lett, és kerekesszékbe kényszerült. A nyolcvanas évektől cikkei, novellái jelentek meg az Élet és Irodalomban, az Ifjúsági Magazinban és más folyóiratokban.

A 2002-ben megjelent Gergő és az álomfogók című meseregényével lett országosan ismert.

Ezt további négy Álomfogó-regény követte, és még több, ugyanebben a világban játszódó regényt írt. A sorozat második kötete (Gergő és a bűbájketrec) 2003-ban Magyarországon az év sikerkönyve lett. Ugyanebben az évben a Gergő-regények megkapták az Év Gyermekkönyve díjat és a Körtemuzsika-díjat is.

Böszörményi Gyula több más sikeres regénysorozat szerzője volt, köztük az Ambrózy báró eseteinek.

Böszörményi Gyula az ifjúsági irodalom mellett a sci-fi és a fantasy műfajában is alkotott, amelyekben különleges mitológiai, népmesei elemeket használt. Esszékötetei is ismertek, valamint színpadi, rádiós és televíziós munkái.

A szerzőt 2007-ben József Attila-díjjal és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének különdíjával tüntették ki.