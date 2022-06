Várudvar Fesztivállal indul a balatoni régió új kulturális és gasztronómiai központja, a Szigliget Várudvar nyári szezonja június 17-19. közt – közölték a szervezők az MTI-vel.

A három nap alatt olyan együttesnek lépnek majd fel Szigligeten, mint a Follow The Flow, a Carson Coma, a Fran Palermo, a Tudósok vagy a Honeybeast. Aki jegyet vált az eseményre, belépést nyer vele a szigligeti várba és a Veszprém megyei település strandjára egyaránt – jelezték.

A fesztivált követően a Várudvar egész nyáron koncertekkel és szabadtéri színházi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyó közönséget. Fellép mások mellett a Tankcsapda, Zorán, a Wellhello, a Budapest Bár, Kamarás Iván, László Boldizsár, Szekeres Adrien, Szűcs Gabi, Falusi Mariann, Váczi Eszter és Geszti Péter is.

A koncertek mellett szabadtéri színház és szabadtéri mozi is gazdagítja a kínálatot. A Centrál Színház Házassági leckék 1. és 2. előadásaiban Stohl András, Kovács Patrícia, Balsai Móni és Schmied Zoltán is látható lesz, de más színházak darabjaival is készülnek, például a Meseautóval, az Egérfogóval vagy A miniszter félreléppel. Színpadra áll a Rezes Judit-Szabó Győző házaspár, Csányi Sándor, Thuróczy Szabolcs, Pokorny Lia, Hernádi Judit, Kern András, és Dobó Kata is.

A Várudvar gasztronómiai részlegén a Nem rossz süti by Rácz Jenő, a Buja Disznó(k) Bíró Lajossal, a Digó Pizza és a Costes kínálatát is megízlelheti a közönség, és lesz egy olyan stand is, ahol hétről hétre más és más éttermek főznek – tájékoztattak a szervezők.

