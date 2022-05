A Post Mortem a közönségszavazás nyertese lett a svájci Brugg-ban április végén tartott szemlén, ennek köszönhetően kapta meg az "Eye of the Beholder" elnevezésű fődíjat

- közölte a Nemzeti Filmintézet.



A Post Mortem legközelebb a görögországi Horrorant Filmfesztiválon versenyez, ahol a szervezők nem csupán a nyitófilmnek választották, hanem - mint írták - az évtized egyik legjobb horrorfilmjének nevezték.



A különleges hangulatú Post Mortem az elmúlt másfél év legkeresettebb és legtöbb országba eladott magyar filmje. Negyvennégy seregszemlére kapott meghívást, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Kanadában több díjat nyert a legnépszerűbb zsánerfilm mustrákon. Külföldi forgalmazási jogait az NFI francia, olasz, német, lengyel, szlovák, török és orosz forgalmazóknak is értékesítette Európában, amellett Japánra, Dél-Koreára, Indiára, Délkelet-Ázsiára, Ausztráliára, a latin-amerikai országokra, az Egyesült Államokra és Kanadára is megvásárolták helyi forgalmazók. A kísértetfilmet nemrég mutatták be a lett és a litván mozik.



Az első világháborút követő spanyolnátha járvány időszaka alatt játszódó Post Mortem alkotóit tavaly a legtöbb kategóriában - operatőr, vágó, látvány, maszk - díjazta az első Magyar Mozgókép Díjak zsűrije.



A Szupermodern Stúdió gyártásában készült mozi producere Lajos Tamás és Köves Ábel, kreatív producere Hellebrandt Gábor volt. A Post Mortem az NFI streaming platformján, a Filmión is látható.

Borítókép: Schell Judit és Klem Viktor színészek, valamint Hais Fruzsina gyermekszereplő Bergendy Péter Post Mortem című filmjének forgatásán a szentendrei Skanzenben 2019. január 29-én