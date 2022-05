Május 29-én először rendez a filmszínház rejtelmeibe beavató tematikus családi programot artmoziban

Mint írják, ezen a napon minden a mozi szeretetéről szól:

gyerek- és ifjúsági filmeket vetítenek, animációs játszóházat és mozitörténeti körsétát szerveznek, archív moziplakátokat lapozhatnak az érdeklődők és a gépészek segítségével megismerhetik a régi mozis formátumok (Super8 / 16mm / 35mm) múltját.

A programokat távmozis vetítésekkel is kiegészítik május 28-án és 29-én, hogy azok számára is kínáljanak filmeket gyereknapra, akik személyesen nem tudnak részt venni az eseményen. A Távmozi műsorán a Mágikus állatok iskolája című kalandfilm, valamint a Bachmann tanár úr és az osztálya című dokumentumfilm is helyet kapott.



A Puskin mozi gyereknapi programján szerepel többek között animációs rövidfilm-válogatás, az Encanto, a Pirula panda, a Luca és a Lelki ismeretek című animációsfilm. A farkas és az oroszlán, valamint a Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő című családi kalandfilm, a Vademberek hajszája és a Licorice Pizza című vígjáték, valamint a Sráckor című film is látható.



Az összes program egy karszalaggal látogatható, kivéve A hattyúk tava című balettelőadás, amely külön helyáras, 3500 forintos belépővel nézhető meg. A karszalagok a Puskin mozi pénztárában 1000 forintos áron kaphatók. A Távmozi belépő ára 990 forint.



A részletes program a puskinmozi.hu/programok/csupamozi-gyereknap-puskinban címen, a távmozis program a film.artmozi.hu/csupamozi-gyereknap címen érhető el.



A Csupamozi gyereknap (Cinema Open Day) az Európai Unió támogatásával valósul meg az Interconnecting Cinema nevű projekt keretében, amelyben öt ország - Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia - öt artmozija (Puskin mozi, Kino Pod Baranami, Kino Aero, Kino Úsmev, Cinema ARTA) vesz részt.

