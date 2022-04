Százharminckét fiatal, köztük 15 magyar énekes jelentkezett a Zeneakadémia 5. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyére - közölte a Zeneakadémia.



A jelentkezők között idén is a szopránok vannak a legtöbben, 58-an, és újra van 4 kontratenor is a pályázók között. Tizenkilencen már korábban is próbálkoztak, közülük ketten már harmadszor.



Legtöbben, 25-en a Koreai Köztársaságból jelentkeztek, de érkezett 6 pályázat az Egyesült Államokból, három Brazíliából, egy-egy Kanadából, Mexikóból és Új-Zélandról is. A magyar versenyzők 15-en vannak.



Az orosz-ukrán háború miatt idén megtört a hagyomány, miszerint sok jelentkező érkezik e két országból. Orosz és ukrán állampolgárok ugyan pályáztak, ám mindössze 16-an, és többségük külföldön él, jelentkezését is onnan töltötte fel.



Mint írják, a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny a WFIMC (a Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetsége) tagjaként egyetértéssel fogadta a szervezet hivatalos nyilatkozatát, amely szerint "(.) a WFIMC felelőssége megakadályozni, hogy a fiatal zenészeket eszközként használják fel bármilyen politikai vagy ideológiai célokra. Ezt szem előtt tartva nyomatékosan kérjük tagszervezeteinket, hogy ne diszkrimináljanak senkit, és ne zárjanak el a versenyeiktől egyetlen fiatal és tehetséges művészt sem. (.)"



A Marton Éva professzor asszony vezetésével felálló előzsűri a következő hetekben dönti el, kik jutnak a szeptember 4. és 11. között megvalósuló élő fordulókba. A döntés eredményét 2022. május 20-ig teszik közzé a verseny honlapján, a martoncompetition.hu-n, és e-mailben értesítik a versenyzőket is.



A kétévenként megrendezett énekverseny előző, negyedik megmérettetését a pandémia miatt nem 2020-ban, hanem tavaly tartotta a Zeneakadémia.

Borítókép: Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes beszél a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny megnyitóján a budapesti Zeneakadémián 2018. szeptember 10-én