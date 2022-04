Kovácsházi István, Szántó Andrea, Szemerédy Károly, Kálmándy Mihály és Palerdi András főszereplésével Parsifal-bemutatóra készül nagypénteken, április 15-én a Magyar Állami Operaház. Wagner utolsó zenedrámáját Almási-Tóth András kortárs rendezésében és Kocsár Balázs vezényletével tűzik műsorra.

A főbb szerepeket Kovácsházi István (Parsifal), Kálmándy Mihály (Amfortas), Szemerédy Károly (Klingsor), Szántó Andrea (Kundry), Palerdi András (Gurnemanz) és Rácz István (Titurel) énekli. A Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát (karigazgató Csiki Gábor) és Gyermekkarát (karvezető Hajzer Nikolett) Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényli.

Az előadás napjainkat idéző látványvilága Sebastian Hannak díszlet- és Izsák Lili jelmeztervei nyomán valósult meg, a darab koreográfusa Barta Dóra.

A Parsifal az április 15-i bemutatót követően április 17-én és 23-án tekinthető meg az Operaházban. Az április 17-i előadás a Bartók Tavasz részeként, az Opera és Müpa közös programjaként valósul meg. Az április 15-i premiert internetes weboldalán élőben közvetíti az OperaVision platformja, ahol ezt követően az előadás fél évig ingyenesen visszanézhető.

140 éve mutatták be először a darabot

Richard Wagner csaknem 25 éven át dolgozott a Szent Grál mondakör késő középkori feldolgozásain alapuló operáján, amelyet 140 éve, 1882 nyarán mutattak be Bayreuthban, a zeneszerző által megálmodott Festspielhausban. A színpadszentelő ünnepi játék méltó bemutatása védelmében az előadási jogokra Wagner 30 éves moratóriumot is bevezetett. Ennek lejártát követően Európa-szerte több premiert is 1914. január 1-jére időzítettek, az éjfélkor kezdődő előadások egyike Budapesten, a Népoperában (ma Erkel Színház) volt Reiner Frigyes vezényletével.

A Magyar Királyi Operaház 1924-ben, Márkus László rendezésében vitte színre a művet, amely a két világháború között 59 alkalommal volt látható. Ezt követően a Parsifal ideológiailag nem illeszkedett a regnáló hatalom világképébe, amíg végül 1983-ban, Wagner halálának 100 éves jubileumára és a már nagybeteg Ferencsik János közbenjárására tűzte műsorára a darabot az Erkel Színház Mikó András rendezésében.

Az elmúlt csaknem 40 évben a további 91 előadást megért darabot, amelyet hagyományosan húsvétkor tűznek műsorukra a világ operaházai, 4 éve láthatta utoljára a közönség az Opera produkciójában. Az eredetileg a Keresztény Évadban, 2020 tavaszára tervezett felújítást a járvány miatt idén mutatják be.

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd