A közlemény szerint a kiállítás minden korosztályban sikert aratott. Különleges tárlatvezetéseket is tartottak népszerű rockzenészek és slammerek, köztük Vitáris Iván, Kemény Zsófi és Henri Gonzo közreműködésével. A fiatalságot megcélozva nyári táborokat is szerveztek a Nemzeti Filmintézet munkatársai, és olyan hírességek is megtekintették a Nagylátószög című kiállítást, mint John Travolta és Tony Gatlif.