Két ember meghalt egy lakástűzben Budapesten

Azt írták, pénteken késő este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a XVI. kerületi Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. Egy téglaépület és a körülötte lévő bódék teljes terjedelmükben égtek, a tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt.

Az épület oltása közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

