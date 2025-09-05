Zavart férfi ölte meg az édesanyját Soroksáron

Megöltek egy nőt Soroksáron csütörtök délután; a helyszínen elfogták a fiát, aki a gyanú szerint megkéselte az édesanyját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n.

Azt írták: a rendőrség ügyeletére csütörtök délután több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi a lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van – írták.