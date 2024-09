A napokban került ki a TikTok videómegosztóra, de már több mint 170 ezres megtekintésnél jár egy rövid felvétel, amely egy magyarországi vasúti átkelőt mutat.

A helyszínt némi kutatást követően be lehetett azonosítani: a videó Kecskemét közelében készült az 5-ös úton Kiskunfélegyháza felé, egészen pontosan itt. Az látszik rajta, hogy a fénysorompó fehéren villog, a fizikai sorompó nyitott, azonban balról hangos kürtjelzéssel és alacsony sebességgel áthalad egy legalább hét kocsiból álló vasúti szerelvény.

A helyzet a laikus szemlélő számára meglehetősen dermesztőnek tűnik, hiszen a vonat a példásan várakozó járművek között halad át úgy, hogy sem piros fényjelzés, sem zárt csapórúd nincs. Talán nem túlzás, hogy tízből kilenc járművezető biztosan úgy értékelné a helyzetet, hogy szabad az út, és gondolkodás nélkül áthaladhat.

Miután időről időre megjelennek ehhez hasonló videók magyarországi vasúti átkelőkről, az itt bekövetkező gyakori balesetek elkerülése végett pedig a magyar vasút kampányt is indított, a Világgazdaság a MÁV-hoz fordult, hogy magyarázatot kérjen a kecskeméti esetre. Ez meg is érkezett, ebben pedig a társaság azt is részletesen feltárta, mi a rendeltetésszerű használata a vasúti átkelőknek.

Mit jelent a vasúti átjáróban a fehér fény?

A MÁV azzal kezdte válaszát, hogy a vasúti átjárót minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. Leszögezte – és ezt most már mindenkinek ideje észben tartania –, hogy

a fénysorompón fehéren villogó lámpa azt jelenti, hogy a berendezés működik, nem pedig azt, hogy nem érkezhet vasúti jármű.

A berendezések a sorompóberendezés működését, meghibásodását vagy éppen üzemzavarát jelzik.

Jó hír, hogy a mozdonyvezetőket is értesítik a rendellenességekről. Ha a biztosítóberendezés meghibásodik, és nem lehet a fehér fényt lekapcsolni, a kezelő személyzet azt a vonat személyzetének tudomására hozza. Ilyenkor a mozdonyvezető fokozott figyelemmel, maximum 15 kilométer per órás sebességgel közelíti meg a vasúti átjárót folyamatos hangjelzés adásával.

Éppen ez történt tehát a TikTokon terjedő kecskeméti jelenetnél. „A felvétel alapján a mozdonyvezető ebben az esetben is helyesen, a szabályok betartásával járt el” – erősítette meg a MÁV.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fénysorompó formája egyezik az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla csúcsán álló háromszög alakjával, ami azt hivatott jelezni, hogy a közúton közlekedőnek elsőbbséget kell biztosítania a vonatok számára.

A MÁV azt is megjegyezte, hogy a videóban is látható jelenség a sorompóberendezés üzemszerű működése esetén is előfordulhat, ha például túl könnyű, 7,5 tonnánál kisebb tömegű vasúti jármű (jellemzően pályafenntartási vagy felsővezeték-szerelő munkagép, illetve kiskocsi) közlekedik. Ez ugyanis nem működteti az érzékelőket, és emiatt megmarad a fehér fény az átjáróban. Az ilyen járművek vezetői ennek tudatában fokozott figyelemmel kell hogy megközelítsék a vasúti átjárót.