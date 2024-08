Krisztián a mai napig nem tudja elfelejteni, milyen borzalmas helyet akartak rásózni a XIV. kerületben. A 35 éves férfi albérletet keres Budapesten, és bár a városban élő ismerősei figyelmeztették, hogy csalókba is belefuthat, erre azért ő sem számított.

Az interneten talált egy hirdetést, aminek bár átverés szaga volt, mégis úgy döntött, hogy megnézi. Augusztus 18-án, vasárnap egy Miskolci utcában lévő lakáshoz ment, amit a Facebookon hirdettek. A képeken felújított, igényes lakásnak tűnt, de feltűnően olcsón, havi 80 ezer forintért kínálták. Krisztiánnak ez rögtön gyanús volt, mégis úgy döntött megnézi.

Döbbenetes látvány volt

Elővigyázatosságból nem is vittem magammal pénzt és személyit sem, nehogy baj legyen. Amikor megláttam a lakást, majdnem elröhögtem magam. Egyáltalán nem az volt, amit a fotókon kínált! Egyértelmű csalás volt

– kezdte a Metropolnak Krisztián, aki elmondta, hogy egy 40 év körüli férfi a fotókon látható felújított lakás helyett romos, sötét helyre vezette, ahol egy rozoga ágy és egy éjjeli szekrény várta egy sufniban.

"Kartonszerű épületbe vitt be. Több kis szoba is volt, de egyiken sem volt ablak! Olyan volt, mint egy romos kamra, amit lefestettek. Nagyon rosszul nézett ki. Mondtam, hogy nem kívánok élni a lehetőséggel, erre a férfi rávágta, hogy akkor mutat egy másikat. Az is ugyanolyan volt" – idézte fel Krisztián, aki mihamarabb távozni akart a helyszínről, mert érezte, hogy rossz szándékú alakkal állhat szemben. Igaza is lett.

Kimentünk az utcára, és ott nekem esett! Azt vágta a fejemhez, hogy azért nem akarom kivenni a lakást mert nem szimpatikus nekem. Otthagytam, de végig ordibált, erőszakos volt, az utcafordulóból is hallottam, hogy nekem kiabál

– mondta a férfi, aki az egyik olcsó albérleteket kínáló Facebook-csoportban fújt riadót, hogy másoknak is segítsen elkerülni a csalót.

Másokat szeretne megóvni

"Gondolkodtam, hogy visszaszólok neki, de jobbnak láttam inkább hagyni. Nem tudtam, milyen ember. Mások viszont lehet, szembe szálltak volna vele, és vitáztak volna, és akár rájuk is támadhat, verekedés lehet belőle. Ezért írtam egy figyelmeztető posztot"– hangsúlyozta Krisztián.