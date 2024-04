Egy neszmélyi olvasójától kapott helyszíni fotót, a kemma.hu, amin az látszik, hogy egy családi ház kertjében fehér ruhás rendőrségi helyszínelők vizsgálódnak. Azt is megtudták, hogy a helyszínen az egyik állatvédő szervezet munkatársai is kint voltak, akik egy kisebb termetű kutyát el is vittek magukkal. Mivel állatkínzásra gyanakodott, felvételt készített a történtekről és elküldte a portálnak.

Mint kiderült: az igazság ennél sokkal szörnyűbb.

A tacskó egy holttestre vigyázott

A Tatai Civil Állatvédők vezetőjétől, Nagy Évától a hírportál megtudta, hogy őket a rendőrség hívta ki Neszmélyre, egy lesoványodott, rossz állapotban lévő kis tacskóhoz. Azonban az is kiderült, hogy nem egy másik kutya tetemét vizsgálták a helyszínelők.

Sajnos a tacsi idős gazdája hunyt el. Az állatvédők szerint a kiskutya hetek óta biztosan nem kapott rendesen enni. De mégse tágított el gazdája mellől. Hetekig vigyázhatta a mozdulatlan testet.

A kutyust azonnal állatorvoshoz vitték. Szerencsére nincs nagyon rossz állapotban, tele volt kullanccsal, illetve kicsit sovány volt és lázas. De hamar rendbe fog jönni. Azt, hogy gazdája elvesztését kiheveri-e, majd az idő fogja megmondani.



A vármegyei rendőr-főkapitányság is megerősítette az információnkat. Az idős férfit hosszú ideje nem látták a környékbeliek, ezért a polgárőrök ellátogattak hozzá. Ők értesítették a rendőrséget. Az biztos, hogy a bácsi már több napja elhunyt. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárást indított az ügyben. Idegenkezűség nem merült fel a helyszínen.

A szomszédok aggódtak, ezért segítséget hívtak az idős bácsihoz, de már csak a holttestét találták meg

Fotó: olvasói fotó / Forrás: kemma.hu

A szomszédok hívtak segítséget

A Neszmélyi Polgárőr Egyesület vezetője, Ősz Zoltán is kint volt a helyszínen. A Kemma.hu-nak elmondta, hogy a polgármester kérésére nézték meg a bácsit.

A polgármester kapott lakossági bejelentést, hogy egy ideje nem látták a bácsit a szomszédok. Nem volt nehéz bemenni az ingatlanhoz, mert szinte teljesen nyitott az udvar hátsó kertrésze. Egy kis ház van a telken, aminek nyitva volt az ajtaja. A bácsi pedig az ajtótól pár lépésre feküdt a földön, sajnos már nem élt

– árulta el Ősz Zoltán.