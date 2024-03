Az eszköz alsó vége egy nagyon kemény, hegyes lándzsa, erről is kapta a nevét, ezt kell az autó padlólemezén átütve belejuttatni az akkumulátorba és így juttatjuk be az oltóvizet – mutatta az oltólándzsát az ezredes, aki azt is elmondta, hogy miért más egy benzines és egy elektromos autó oltása.