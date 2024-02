A tatai Állatgyógyászati Központban egy cica és gazdái várnak türelmesen. A cirmost ivartalanítani hozták, a család felelős állattartóként igy szeretné megvédeni kedvencüket, akit időnként a kertbe is kiengednek. A cica kicsit félénken várakozik, halk, panaszos nyávogására ölbe veszik és a nyugtató simogatásnak hála hamar dorombolni kezd. Neki szerencséje van. Szerető, gondos gazdái vannak, akik figyelnek kedvencük igényeire és egészségére. Azonban nagyon sok állat nem ilyen szerencsés, mert állatkínzás áldozatai lettek. Erről beszélgettünk dr. Osvald Attilával az Állatgyógyászati Központ alapítójával, aki a kemma.hu-nak rémtörténeteket mesélt.

Bevezetésnek a legutóbbi eset röntgenfelvételét mutatta, egy meglőtt cicáét. A Környei Béci névre keresztelt cica esetéről a kemma.hu is beszámolt. A macskát ugyanis valaki céltáblának nézte, a röntgenfelvétel alapján legalább három lövedék van benne, illetve kisebb törmelékek.



Az állatkínzás formái határtalanok

Az állatorvos megmutatta a felvételeken a lövedékek helyét. Mint mondta: ez egyértelműen állatkínzás. Ennek a cicának szerencséje volt, mert semmi létfontosságú szervet nem értek a golyók. A felvétel alapján pedig az is egyértelmű, hogy nem csak egyszer lőttek rá.

− Ezek egyértelműen lövedékek, ami szerint nem csak egyszer, hanem legalább négyszer is célba vették az állatot. Üldözték.

Hatalmas szerencséje volt, hogy a létfontosságú szerveket elkerülték a lövedékek. Sok ilyen esettel találkozunk, ezek többsége azonban már csak jóval később derülnek ki. Hogy mikor érték a lövések az állatokat örök rejtélyek maradnak. De sajnos vannak olyan macskák, akik nem ennyire szerencsések. Többségük már nem is jut el az állatorvosig, csak a teteme jelzi, hogy valami történt vele − kezdte Osvald doktor, akinek saját cicáját is hasonló kegyetlen támadás érte.

Érthetetlen, hogyan képesek erre emberek...

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: kemma.hu

Amputált lábú cicát fogadott örökbe

− Egy fehér cica került be az állatgyógyászba, akinek amputálni kellett az egyik lábát. A műtét után örökbe is fogadtam. Az ő egyik röntgenfelvételén hét sörétet számoltunk össze. Az ilyen eseteknél az a bevett eljárás, hogyha a cicának láthatóan nem okoz problémát a lövedék, akkor nem műtjük meg. Ugyanis egy ilyen beavatkozás is sok veszélyt rejthet − magyarázta az állatorvos, akihez került már nyíllal meglőtt macska is.

− Szárligetben találták a cicát aki úgy szaladgált, hogy egy nyíl ment keresztül rajta. A mellkasánál ment be és a farka alatt jött ki. Hihetetlen, de egyetlen szervet sem érintett.

Így lecsavartuk a nyílhegyet, majd kihúztuk, végül összevarrtuk. Pár nap után már mehetett is − mutatta a hihetetlen állatkínzás röntgenfelvételét. Az orvos szerint a cicákat rendszeresen nézik céltáblának puszta szórakozásból. Azonban a kutyák sincsenek jobb helyzetben, azonban őket főleg már bosszúból, vagy haragból lövik meg. Illetve van aki egyszerűen „élvezetből” kínozza meg a szerencsétlen, sokszor védekezésképtelen állatokat.

− Sajnos nem ritka, hogy olyan kutya kerül be hozzánk, akit a saját kertjében lőtt meg valaki. Az elkövető lehet egy szomszéd, aki megunta, hogy sokat ugat a kutya, vagy a gazda egy haragosa, aki igy szeretne elégtételt venni. Azonban ez akkor is kegyetlen állatkínzás.

Ezekben az esetekben mindig annak kell feljelentést tennie, aki behozza a rendelőbe az állatot. Többször kellett is tanúskodnom a nyomozások során, de bíróságra még nem idéztek be, így nem tudom, hogy mi lett a feljelentések eredménye − mesélte dr. Osvald Attila.