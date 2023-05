Szűkszavú válaszukban azt közölték: a Sárvári Rendőrkapitányság az esettel kapcsolatban büntetőeljárást folytat. Tekintettel a folyamatban lévő nyomozás érdekére, bővebb információt nem áll módjukban adni. A vaol.hu portál eredt az eset nyomába.

Meggyeskovácsiban, a Szabadság utca Rumhoz közelebbi végén kevéssé ismerik egymást az emberek. Sok a frissen betelepült, a kisgyermekes család, akiket a falusi csok lehetősége, az olcsó ingatlanok vonzottak a településre – ilyen az áldozat családja is, akik az első csengetésre ajtót nyitnak és invitálnak: kerüljünk csak beljebb, szívesen elmesélik a történteket.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vas Megyei Hírportál

Biciklizni ment vasárnap délelőtt a lányunk, a fiú követte, és a falu túloldalán, a buszfordulónál a mezőre vezető földes úton kapta el. A lányunk próbált védekezni, de a férfi hátulról fogta le. Még akkor is próbált kiszabadulni, amikor hasra fektette és lefogta a lábait. Ismerték egymást: a fiam barátjának testvéréről van szó. Nem volt előjele annak, hogy bármire készül. Segítőkésznek tűnt, nem gondoltuk, hogy ilyenre képes. Amikor másnap délután a játszótéren kérdőre vontam, annyit mondott, hogy ittas volt, nem volt beszámítható állapotban. Nem kért elnézést, azt mondta, nem is emlékszik semmire. Úgy zárta le a találkozást: ami megtörtént, az megtörtént

– mesélte az anya.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vas Megyei Hírportál

A kislány csak másnap árulta el, mi történt vele. Először akkor se a szüleinek, hanem az egyik barátjának. Az édesanyjával kedden reggel mentek be Szombathelyre a Markusovszky-kórházba, hogy vizsgálatot kérjenek a feljelentéshez. A lány láthatóan megviselt, a héten se ő, se a 15 éves bátyja nem ment iskolába, nem is szívesen mozdul ki. Az édesanyja szerint zárkózott, nem barátkozik könnyen. Ráadásul tartós beteg, rendszeresen járnak vele kivizsgálásra. Az anya azt is megosztotta: nem engedte, hogy lányát bennfogják a kórházban, emiatt őt jelentették fel. A gyerekeket – állítása szerint – védelembe vette/veszi a gyámhatóság, ő pedig úgy látja, hogy a történtek is közrejátszhattak abban, hogy a héten elveszítette a munkahelyét.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vas Megyei Hírportál

A vaol.hu tudomása szerint a rendőrök kedden elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható meggyeskovácsi férfit. Helyiek elmondása szerint korábban nem volt panasz a 19 éves fiatallal, normális háttérrel rendelkezik. Az áldozat családja egy éve költözött a faluba, őket még nem ismerik, és a közel 800 lelkes településen nem is terjedt el az erőszak híre – még a közvetlen szomszédok sem hallottak róla. Az áldozat családja tart a reakciótól, amiért feladták a fiút, de szerintük meg kell lakolnia azért, amit elkövetett. Az anya elmondása szerint azért beszéltek mégis a részletekről, hogy mással ne forduljon elő hasonló eset.