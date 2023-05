A fiatal lány nem akart névvel, arccal szerepelni, mert fél az elkövetőtől, de a Ripostnak elmesélte, mi történt vele. A XI. kerületben lakik és nemrég bekopogott hozzá valaki. A lány egyedül volt otthon,

a férfi azt állította, hogy ő szerelő és az alatta lévő lakásban ázik a plafon, így meg kellene néznie a csapokat. A lány gyanútlanul beengedte, a férfi pedig tényleg úgy tett, mint aki ránéz a csapokra. A lány ekkor eszmélt rá, hogy a férfi, amikor bejött, kulcsra zárta maga után az ajtót.

Szemben állt velem és mondott valamit, de akkor már csak az járt a fejemben, hogy zsebre van téve az egyik keze. Megfogta a másik kezével hátulról a tarkómat és úgy 20 centivel lenyomta, de szerencsére nem volt erős a szorítása, így ki tudtam szabadulni belőle, miközben hangosan sikítottam

– mesélte a lány, aki értesítette a rendőrséget és feljelentést is tett.

Nem ez volt az első eset

A fiatal lány egy közösségi csoportban is figyelmeztetést tett közzé, mire másnap azzal keresték fel, hogy hasonló eset történt a XIII. kerületben is, azonban ott a férfi egy kést is elővett. Legalábbis a személyleírás alapján ugyanarról a férfiról lehet szó. A lánynak azt mesélték, hogy ebben a másik esetben szexuálisan zaklatták a sértettet.

Történetét a Reddit nevű platformon is megosztotta. Azért, hogy felhívja a figyelmet a veszélyre, és arra intsen mindenkit, hogy soha ne kövessék el azt a hibát, amit ő, hiszen akár sokkal rosszabb is történhetett volna, ha nem tud kiszabadulni és nem ijed meg a támadó a hangos sikítástól.

Mindenkinek azt tanácsolja, kérjen igazolványt attól, aki hivatalos ürüggyel akar bemenni a lakásába.

A BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága sértetti feljelentés alapján nyomozást rendelt el magánlaksértés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A nyomozás jelenlegi adatai alapján a férfi és a lakásban lakó között dulakodás alakult ki, de olyan információ, miszerint a férfi meg akarta volna erőszakolni a lakásban lakó nőt, nem merült fel, ilyen adatot a feljelentő sem hozott a hatóság tudomására. Személyi sérülés nem történt - írta a rendőrség az esetről.