Volt egy olyan feltevés is, hogy a 43 éves férfi önszántából tűnt el, talán külföldön akart új életet kezdeni. Erre utalt, hogy minden iratát, telefonját és az autóját is hátrahagyva tűnt el, korábban már az albérletét is felmondta. Sokak szerint eltűnésekor azért viselhetett terepszínű ruhát, hogy „megtévessze azokat, akik elől menekül”. Szerintük valamilyen ellensége lehetett Ervinnek, ugyanis a kutyáit megmérgezték nem sokkal az eltűnése előtt.