Hhétfőn kora délután Szegeden egy helyi járatos autóbusz ütközött fának, mert egy autó nem adta meg neki az elsőbbséget. A balesetről hírt adó Délmagyar.hu információi szerint a busz vezetőjét a tűzoltók vágták ki a járműből.

Összesen hét mentőegység vett részt a mentésben, tizenegy sérültet vizsgáltak meg és láttak el. Egy ember életveszélyesen, hárman súlyosan és heten könnyebben sérültek meg, mindannyiukat kórházba vitték.

A lap értesülései szerint a vétkes autós ellen tömegszerencsétlenség okozása miatt indult eljárás. Ezt Szabó Szilvia a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette. Elmondta azt is, hogy a balesetet okozó autó és a busz sofőrje is sérüléseket szenvedett. A többi sérült a menetrend szerinti járaton utazott.