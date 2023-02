Borzasztó baleset történt szombaton a XVII. kerületben. A Metropol információi szerint a Rózsahegy utcában egy 10 év körüli gyermek

az édesapja légpuskájával fejbe lőtte magát, miközben az udvaron játszott. Az eset után nem sokkal kórházba szállították a fiút, akit azóta bent is tartanak a vizsgálatok miatt.

A lap felkereste az apát, akit nagyon megviselt az eset. Félti a fiát és sajnálja a történteket. Bár nem kívánt nyilatkozni az esetről, annyit elárult, hogy baleset történt.

Ebben az udvarban történt a baleset

Forrás: Metropol

A férfi elmondása szerint éppen a lakásban tartózkodott, miközben a fia kint játszott az udvaron. A férfi nem is halott semmit, először azt sem tudta, hogy baj történt, a fiú rohant be hozzá. Ezt követően hazavitték az édesanyjához, aki mentőt hívott. Az apa azt is elárulta, hogy a gyerek már jobban van, de további vizsgálatok miatt bent tartják.

A Metropol megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt írta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint 2023. február 4-én egy XVII. kerületi lakásban egy gyermek légpuskával véletlenül fejbe lőtte magát, és súlyos sérülést szenvedett.