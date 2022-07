Sokkoló fogás akadt a zaol.hu olvasói, a keszthelyi Czirbus Szabolcs és Szeles Zsolt horgára szombaton. Egy aligátorteknőst húztak ki a Balatonból a keszthelyi Libás strandon.

„Már készültünk, hogy pakolunk és megyünk haza 19.30 óra környékén, ám valami megmozdította a botot – írták e-mailben eljutatott levelükben. – Amikor elég közel ért a stéghez, akkor láttuk, hogy ezúttal nem hal akadt a horogra, hanem egy teknős. Amikor merítőhálóval kiemeltük a vízből, akkor láttuk, hogy nem is közönséges mocsári teknős, sokkal inkább aligátorteknős lehet. S valóban, a súlya körülbelül 5 kilogramm lehetett és a páncél mérete pedig 30 centiméter hosszú. Az internetes gyorskeresés szerint ez a fajta eléggé veszélyes, s mi is hallottunk már az állatról korábban.”

A férfiak próbáltak telefonon elérni olyanokat, akik segíthettek volna, ám nem jártak sikerrel. Utána viszont elérték a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, akiknek a szakemberei elszállították az állatot, s tőlük úgy értesültek a megtalálók, hogy a jövevényt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezik majd el.

Szabolcs és Zsolt úgy tudja, fogásuk nem is volt olyan különleges, hiszen az övék volt a 12. aligátorteknős, amit kiemeltek a Balatonból.

A Veszprémi Állatkert honlapján ezt írják az állatról:

Az aligátorteknős, más néven harapós teknős Amerikában őshonos, Dél-Albertától és a keleti részen fekvő Új-Skóciától egészen a Mexikói-öbölig és Texas középső részéig megtalálható. Elsősorban friss vizek vagy brakk vizek közelében él. Kedveli, ha a fenék közelében sáros a víz és gazdag a vízi növényzet, így könnyebben el tud rejtőzni.

Áldozatát, mely lehet rovar, csiga, hal vagy béka, lesből támadja meg. Fogyaszt dögöt és vízinövényeket is.

Állkapcsa csőrszerű és igen erős, könnyedén átharapja vele akár egy hal gerincét is.

Páncélja 25–47 centiméter hosszú, és csaknem ilyen hosszú a farka is, melyen fűrészfoghoz hasonló szarukúpok találhatók. A páncél színe a barnától a sárgásbarnáig terjedhet, ám egyes egyedeknél fekete is lehet. Nyaka, lábai és farka sárgás színűek, míg fejük sötét. A két nem eltérő kinézetű, a hímek körülbelül kétszer olyan nehezek, mint a nőstények, kinézetük robosztusabb, a farkukon lévő szarukúpok sokkal feltűnőbbek. Testhossza kifejlett korában elérheti akár az egy métert is.

Az aligátorteknős nem társas lény, a szociális interakciók általában hímek esetén az egymással szembeni agresszív viselkedésben nyilvánulnak meg. Kis területen számos egyed előfordulhat, számuk függ a fellelhető táplálék mennyiségétől.

A vízből kivéve harapóssá válik.

A tojásrakás ideje nyár végén kezdődik, melyek körülbelül 2-3 hónap elteltével kelnek ki. Megfelelő mennyiségű táplálék esetén a kisteknősök nagyon gyorsan fejlődnek. A hímek 3-5, míg a nőstények 4-6 éves korukban válnak ivaréretté. A tojásokra és a fiatal egyedekre veszélyt jelentenek a nagyobb teknős fajok, a mosómedvék, a varjak, a rókák és a nagyobb ragadozóhalak. Amikor azonban nagyobb méretűvé válnak, már kevés ragadozójuk akad.