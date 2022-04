Fanni tegnap kora reggel felkelt, hogy a szokott módon elkészítse szendvicsét, megreggelizzen, majd biciklire üljön és elinduljon az iskolába Kiskunfélegyházán. Egy útkereszteződésbe vele együtt érkezett egy kamionos nem állt meg a STOP-táblánál és elgázolta a diákot. A kislány felborult és azonnal meghalt - írja a Bors.

„Zoli, baj van!”

A szülőket a rendőrök értesítették a borzalomról.

- Minket sokan ismernek a városban, az egyenruhások is így szóltak hozzám: „Zoli, baj van!” Még most sem hiszem el, hogy mi történt. A párommal kimentünk a helyszínre, ahol még ott feküdt a fekete nejlonnal letakart gyermekünk. Képtelen lettem volna úgy eljönni, hogy nem nézem meg az arcát.

Nem látszottak rajta súlyos sérülések. A mentősök azt mondták, hogy nem szenvedett. Még megfoghattam Fannika pici kezét

– mondta a Borsnak a gyászoló édesapa, Zoltán.

Ebben a kereszteződésben történt a szörnyű baleset

A kislány tehetséges lovas volt

A nyolcadikos lány kötelességtudó, kitűnő tanuló volt, valamint tehetséges lovas.

- Több szabadidős versenyt is megnyert. Jövőre ment volna Mezőhegyesre lovasiskolába. Az volt az álma, hogy később gyerekeket tanít. A közelbe járt gyakorolni, ott találtunk neki egy kiváló edzőt

– mondta Zoltán.

Zoltán és párja 18 éve reggeltől estig dolgozott, hogy a közös gyermeküknek mindent megadhassanak. A tanyájukon összesen 13 lónak adnak otthont.

- A nulláról építettük fel a vállalkozásunkat, hogy Fanninak mindent megadhassunk, és hogy majd neki könnyebb felnőttkora legyen.

Most úgy érezzük, vége az életünknek. Az igazat megvallva látszólag tudok higgadtan beszélni a fájdalmamról, valójában gyenge vagyok. Ma reggel tönkrement az álmunk, amit neki építettünk fel. Most is azon gondolkodom, hogyan lehet ezt egyáltalán felfogni.Tehetetlennek érzem magam, hiszen most nem létezik más lehetőségem, el kell fogadnom, hogy a szeretett kislányom nincs többé.

Bár inkább én mentem volna el! – csuklott el a családapa hangja.

A kislány tehetséges lovas volt, úgy tervezte egész életében lovakkal foglalkozik majd

Komoly tervei voltak

Fanni a tragédia előtti napon is edzett, amikor kedvenc sárga lovát, a 11 éves Amandát ülte meg.

A kislányunk a lovak között szeretett a leginkább élni.Amikor hazajött az iskolából, mindennap elkészítette a házi feladatát, megtanulta az anyagot, és már sietett is az állatokhoz.

A legtöbb már nálunk született – mesélte Zoltán, aki nem kíván a gázolón bosszút állni.

- Nem tudjuk ki a tettes, de ez most nem is érdekel bennünket – fejezte be az apa.

A sofőr ellen a rendőrség eljárást indított.