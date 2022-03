Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt azzal a férfival szemben, aki belerohant egy dugóban álló teherautóba, és ezzel családtagjai halálát okozta.

A szörnyű baleset tavaly júliusban történt az M5-ös autópályán. A balesetet az okozta, hogy a sofőr nem vette figyelembe a követési távolságot, valamint azt, hogy a nagy forgalom miatt torlódás alakult ki. Pedig nem is hajtott gyorsan, Kiskunfélegyháza közelében érte utol a dugót, 93-103 km/óra sebességgel. Bár a forgalom és az út is jól belátható volt, a férfi nem vette figyelembe, hogy a sor végén egy pótkocsis teherautó – vészjelzővel is figyelmeztetve a mögé érkezőket – csupán lépésben tudott haladni.

A vádirat szerint a pótkocsis teherautó még féktávolságon belül érzékelhető volt. Ennek ellenére a külső sávban érkező autós a kormányt elrántotta, de még így is nagy erővel belecsapódott a teherautóba.Az autóban négyen utaztak, a sofőr testvére és anyja olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették.A harmadik utas és a vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Valamennyiük biztonsági öve be volt csatolva – írja az Ügyészség.hu.

A tragikus baleset a nyomozó hatóság szerint azért következett be, mert a sofőr nem tartotta magát a KRESZ azon szabályához, hogy „másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elől haladó jármű mögött – annak hirtelen fékezése esetén is – meg lehessen állni”.

A szabadlábon védekező vádlottal szemben végrehajtandó fogházbüntetést, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványoztak. Az ítéletet a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fogja meghozni - szemlézte a közleményt a Bors.