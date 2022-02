Mintha nem is az élet, hanem egy film forgatókönyve írta volna a most 42 éves K. Lajos Mihály történetét. A férfi ugyanis 2004-ben ötlötte ki hihetetlen bizniszét: régi kocsikkal és a haverjai statisztálásával rendezett kamu autóbaleseteket, amelyek után a biztosítót átverve vette fel a kártérítést. A biznisz igencsak nagyszabású volt:

közel 100 ismerősét szervezte be, emellett 8 orvos is neki dolgozott. A balesetek forgatókönyve mindig ugyan az volt: Lajosék régi, olcsó, rossz állapotú kocsikat vásároltak a későbbi csalásba beépített vétkes sofőr nevére, majd ritkás forgalmú utakat kerestek, ahol Lajos egy haverjával együtt összetörte a kocsikat, a helyükre pedig a beépített embereiket ültették

- írja a Bors.

Az álbaleseteknek megadták a módját: rendőrt, mentőt hívtak, a „sérülteknek” pedig mindig csukló, térd vagy vállfájdalomra kellett panaszkodniuk, amelyek gyorsan gyógyulnak ugyan, de a beépített orvosok ki tudták állítani a kamuigazolást a későbbi kezelésről vagy állapotromlásról.

A sorozatot egészen 2010-ig folytatták, ez alatt több mint 400 millió forintot kaszáltak, egészen addig, míg az ügyintézőknek gyanús nem lett a nagy pénzmozgás. A totális csőd elől pedig inkább Thaiföldre menekült, ahol úgy tudni, egészen az utóbbi hónapokig vígan élte életét,

vállalkozásba is belefogott, amely bár nem volt túl gyümölcsöző anyagilag, nem hagyta el az ázsiai országot.

Tíz év után hozták haza Thaiföldről Forrás: police.hu

Idén is csak azért vették őrizete a kinti hatóságok, mert illegálisan tartózkodott kint és lebukott.

Információink szerint mikor ez kiderült, a thaiföldiek ideiglenes útlevelet állítottak ki neki, amivel Magyarországra tudott utazni, azonban idő közben elkapta a koronavírust, ezért nem januárban, csak februárban engedték őt útnak. Ekkor viszont már hosszú évek óta nem csak magyar, hanem nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt Lajos ellen, nagy vagyoni kárt okozó és bűnszervezetbe elkövetett csalás miatt, így a hatóságok itthon már a repülőgépről leszállva, a folyosón várták a férfit, ahol kattant is rajta a bilincs.

Úgy tudjuk, Lajos már korábban is készült a hazaútra, mivel a családi kötelék ideszólította, az viszont bizonyos, hogy nem egészen erre számított. A Bors azt is megtudta, hogy a férfit ezután őrizetbe vették, és tegnap döntöttek előzetes letartóztatásáról is.

Tetteiért hosszú börtönéveket is kaphat, csalássorozata miatti perek ugyanis már jó ideje folynak,

idén februárban is tartottak ez ügyben tárgyalást, Lajosnak pedig még mindig több száz millió forinttal kell elszámolnia.