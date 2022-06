Kedden az ország döntő részén túlnyomóan napos idő várható csapadék nélkül. Éjszaka ugyanakkor a Dunántúl nyugati, délnyugati részein erősen megnövekszik a felhőzet, és a délnyugati megyékben reggelig elszórtan lehet zápor, zivatar.

Szerdán nyugat felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik, általában többórás szűrt napsütés valószínű. Délutántól a Dunántúlon már alacsonyabb szinteken is növekszik a felhőzet, és késő délutántól, estétől nyugat felől egyre több helyen várható zápor, zivatar, majd eső is. Éjfél környékén már a Duna menti területeken is eshet.

Kedden az északnyugati szelet a délnyugati tájak kivételével nagy területen kísérik erős, a hegyekben akár viharos széllökések, estére azonban mérséklődik a légmozgás. Éjszaka és szerdán szélerősödés csak zivatar körül lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 19 fok között alakul, de a hidegre érzékeny tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 26 és 32 fok között valószínű, az Alföldön lesz melegebb.