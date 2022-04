Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, északkeleten néhol záporesővel. Éjszakára a legtöbb helyen csökken a felhőzet, de maradnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű.

Hétfőn napközben egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek időszakosan össze is állhatnak, és akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Elszórtan záporeső, hódara zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nagy területen erős, keleten időnként viharossá fokozódó északkeleti, északi szél estétől mérséklődik, és hétfőn már csak helyenként, főként záporok környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5 fok között alakul. Gyenge fagy akár nagyobb területen is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 8 és 13 fok között várható.