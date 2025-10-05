1 órája
Ötven milliárd forintos támogatás indul hamarosan energiatárolók kiépítéséhez
Plusz lehetőség érkezik a vállalkozóknak a 3 százalékos hitel mellé – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára vasárnapi Facebook-bejegyzésében. Czepek Gábor jelezte: hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez.
A napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú (illusztráció)
Forrás: MW
Fotó: KALLUS GYOERGY
„Józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú” – közölte a közösségi oldalán Czepek Gábor.
Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk
– írta az államtitkár, hozzátéve,
hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen 50 milliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.
Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás – ismertette.
Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!
– írta az államtitkár.