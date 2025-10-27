Diplomácia 1 órája

Szijjártó: az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását

Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, írja az MTI.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotó: Kocsis Zoltán