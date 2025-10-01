Októbertől egyesülnek a 4iG Csoport távközlési vállalatai

Közölték: az átalakulást követően hárommilliót meghaladó, dinamikusan növekvő számú mobilelőfizetés és együttesen csaknem ugyanennyi internet- és tv-előfizetés tartozik a One Magyarország ügyfélbázisához, és több mint 1000 fővel bővül a vállalat munkavállalóinak száma. Mint írták, 2025. január 1. óta a távközlési-kereskedelmi feladatokat ellátó tagvállalatok (One Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AH Média Kereskedelmi Zrt. és Invitech ICT Services Kft.) egységesen, One márkanév alatt szolgálják ki ügyfeleiket.

A tájékoztató szerint a lakossági és kisvállalati ügyfeleknek a One márkanév alatt még szélesebb körű, stabil és innovatív szolgáltatásokat, míg közép- és nagyvállalatoknak One Solutions néven integrált telekommunikációs és ICT megoldásokat nyújtanak. One Broadcast márkanéven pedig a hazai piacon egyedülálló, 12 közvetítőkocsiból álló flottával teljes körű televíziós és online közvetítési szolgáltatásokat kínálnak.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: a társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete. A DIGI, az AH Média és az Invitech integrációjával egyesített csapatukkal és szolgáltatásaik bővítésével tovább növelhetik ügyfeleik elégedettségét, miközben üzleti oldalról egyre erősebb, meghatározó szereplőként építik jelenlétüket a hazai távközlési piacon – tette hozzá.