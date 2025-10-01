A vállalatok adóját is emelné a Tisza

Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadó közgazdásza egy korábbi interjújában nemcsak a jövedelemadó-emelésről és a fiatalokat, valamint édesanyákat érintő kedvezmények felülvizsgálatáról, hanem Brüsszel migrációs terveinek végrehajtásáról, továbbá a társasági adó emeléséről is beszélt – írta a Magyar Nemzet.

Bod Péter Ákos nemrégiben nyilvánosan kifejtette azt is, hogy szerinte a vállalatok adóterhelése még mindig alacsony, és ezen a területen további emelésre lenne szükség.

Mindent összetéve azt gondolom, hogy a vállalatok adóterhelése még mindig nem nagyon nagy, és rögtön ebből az is következik – ha engem kérdez –, hogy ott azért van keresnivaló

– szólta el magát az adóemelési tervekről a Tisza tanácsadója.