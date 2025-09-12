A Tisza Párt adóemelési terve gazdasági lejtőre vinné az országot

„A kilencszázalékos társasági adó jelentős szerepet játszik hazánk tőkevonzó képességében, annak emelése nyomán a nagyvállalatoknak kevéssé érné meg hazánkban folytatniuk a termelésüket és inkább más, kedvezőbb adófeltételeket kínáló országokba helyezhetnék át a termelésüket, illetve az új beruházások vonzása is sokkal nehezebbé válna, ez pedig számottevő negatív hatással járhat a foglalkoztatásra nézve” – mondta a Tisza Párt kiszivárgott terveivel kapcsolatosan Magyar Nemzetnek Molnár Dániel.

A Tisza Párt jelentős áfacsökkentést ígér, aminek a végrehajtása jelentős adóbevétel-kiesést generálna (illusztráció)

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elemzője annak kapcsán nyilatkozott a lapnak, hogy az Index a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásból megtudta,

25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek.

A Tisza Párt tagadta az Indexnek, hogy adóemelésre készülnének, de – hívja fel a figyelmet a cikk:

egy jelentős áfacsökkentés végrehajtása jelentős adóbevétel-kieséssel járna, amit máshonnét szükséges pótolni.

A vezető elemző rámutatott arra, hogy

bár az adókulcs alacsony szintje miatt ezen a soron nem folyik be jelentős összeg a költségvetésbe, a Magyarországra érkező beruházások és az azokhoz kapcsolódó adóbevételek (például a munkahelyteremtés, a magasabb fogyasztás vagy az egyéb vállalati adóterhek) ellensúlyozzák ezt.

A társasági adó kulcsának mértékét tehát nem lehet önmagában vizsgálni, a teljes gazdaságstratégia részeként lehet csak értelmezni – hangsúlyozta Molnár.