2 órája
Szijjártó: az amerikai beruházások tompítják a „tragikusan rossz” vámmegállapodás hatásait
Noha az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait, és idén már hét ilyet sikerült bejelenteni − közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
Az amerikai Support Services Group Szekszárdra hozza a teljes közép- és kelet-európai térséget kiszolgáló központját
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A tárcavezető a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltatóközpontot hoz létre Szekszárdon körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt, ezzel elősegítve 75 munkahely megteremtését.
Beszédében kiemelte, hogy
a kilenc országban mintegy tízezer embert foglalkoztató SSG idetelepülése a hetedik amerikai beruházás Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépése óta.
Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy bár az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrég megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait.
Leszögezte, hogy az amerikai vállalatok a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják jelenleg Magyarországon, több mint százezer főnek adva munkát, és a két ország közötti kereskedelmi forgalom is rekordot döntött tavaly, amit idén sikerülhet megismételni.
Az elmúlt tizenegy év során 145 amerikai vállalat magyarországi beruházásához biztosított támogatást a kormány, amelynek nyomán húszezer új munkahely jött létre Magyarországon
− mondta.
Szijjártó Péter ezután a jelenlegi kor súlyos kihívásaira is figyelmeztetett, rámutatva, hogy
napjainkban új világgazdasági rend van kialakulóban, az eddigi status quo felborult, s ezzel párhuzamosan az európai versenyképesség drámaian leromlott az elhibázott brüsszeli döntések következtében.
Ezért a magyar kormány fontos feladatának nevezte azt, hogy a gazdaságot a lehető leginkább megóvja ezen rossz döntések hatásaitól, megvédje a kemény munkával elért eredményeket, így például a teljes foglalkoztatást, a növekedő béreket és Európa legalacsonyabb adóit.
Szavai szerint ennek fontos eszköze a hazai gazdaság dimenzióváltásának felgyorsítása, azaz a kutatás-fejlesztéssel, magas hozzáadott értékkel és szolgáltatásokkal foglalkozó beruházások ösztönzése.
Ennek megfelelően üdvözölte, hogy az utóbbi időszakban több vállalat is Magyarországra telepítette a szolgáltatóközpontját, miután az elmúlt 11 évben 116 ilyen beruházást támogatott a kormány nagyjából húszmilliárd forinttal.
Ezzel mára elmondhatjuk, hogy Magyarországon 215 szolgáltatóközpont működik, amelyek most már több mint 110 ezer magyar embernek adnak munkát. A szolgáltatóközpontoknak kulcsszerepük van a fiatal, diplomás, nyelveket beszélő tehetségek Magyarországon tartásában
− fogalmazott.
Majd tudatta, hogy a szolgáltatóközpontoknál dolgozó magyarok 80 százaléka felsőfokú végzettségű, és az átlagéletkor 35 év alatt van.
A miniszter kifejtette, hogy a hazánkban működő szolgáltatóközpontoknak már több mint egynegyede nem Budapesten található, a vidéki egyetemi nagyvárosok is helyet követeltek maguknak a szektorban, s így mostanra Székesfehérváron csaknem hatezren, Debrecenben több mint ötezren, illetve Szegeden és Miskolcon is 1500-1500-an dolgoznak ebben az ágazatban.
Arra is kitért, hogy ezen vállalkozások kétharmada ráadásul bővítést tervez, és 80 százalékuk magasabb hozzáadott értékű tevékenységet hoz Magyarországra, ennek nyomán pedig a jövőben egyre nagyobb szerepet játszhatnak a megyeszékhelyeken túli vidéki városok is.
Végül érintette Tolna vármegye „tagadhatatlan” gazdasági fejlődését is, arra emlékeztetve, hogy állami támogatással 41 nagyberuházás valósult itt meg az elmúlt tíz évben, 127 milliárd forint értékben. Tájékoztatása szerint ennek is köszönhető, hogy a helyi ipari termelés a két és félszeresére növekedett, és a volumene tavaly először elérte az ezermilliárd forintot.