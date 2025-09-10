Az Otthon start program alaposan felpörgette az ingatlanpiacot

Az Otthon start program indulása óta Budapesten, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre. Mindez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött – mutatott rá az ingatlan.com elemzése.

Egy héttel az Otthon start indulása után már kézzelfogható a növekedés az ingatlanpiacon

Forrás: ingatlan.com

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta:

országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanoknál pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt.

Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a programban maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre – tette hozzá.

A szakértő rámutatott,

Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 50 milliósnál olcsóbb kategóriában is csaknem 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma.

Ez azért figyelemre méltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, így a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.