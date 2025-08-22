Soha nem látott mennyiségű útfelújítás jöhet a következő évtizedben Magyarországon

Óriási fejlődésen mehet keresztül a magyarországi közúthálózat a következő évtizedben, ha megvalósulnak a kormányzati elképzelések, és sikerül hozzájuk forrást rendelni – ez derül ki abból a beruházási listából, amelyet a múlt héten bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány. Ez az a lista, amely Magyarország következő tízéves fejlődésének kereteit meghatározhatja. A 2035. december 31-ig szóló állami beruházási keretprogram pontokba szedve tartalmazza az egyes fejlesztéseket ágazati bontásban. A beruházási lista jelentősége abból ered, hogy a költségvetést az egyes szaktárcáknak a jövőben ennek alapján kell összeállítaniuk, tehát a kormányt is kötelezi a végrehajtásuk – írja a Világgazdaság.

Beruházási lista: több mint 20 ezermilliárd értékű fejlesztés tíz év alatt

A beruházási keretprogram összesen 1300 tételt tartalmaz, kezdve az egészségügyi, rendvédelmi célú fejlesztésektől a kulturális és agrárberuházásokig.

Azonban egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból a lap számításai szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul.

A legnagyobb tétel a járási székhelyek elérhetőségét javító projektelem, amelyre 4538 milliárdot tervezett be az Építési és Közlekedési Minisztérium, és ezt már 2025. január elsejétől. De nem volt szűkmarkú a szaktárca a többi közútfejlesztés kapcsán sem.

Óriási szükség van a közúthálózat rendbetételére

Nagyon jelentős lemaradás halmozódott fel a közúthálózat állapotában az utóbbi évtizedekben. Annak ellenére, hogy 2021–2022 környékén volt egy nagyon jelentős felújítási hullám, még mindig sok felújításra szoruló út van Magyarországon, és ezt a Magyar Közút adatai is alátámasztják.

A közútkezelő rendszeresen osztályozza a hazai útminőséget teherbírás, nyomvályúmélyedés, egyenetlenség és burkolatállapot szerint jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz kategóriába sorolva. Bár a nyomvályúmélyedés és egyenetlenség terén érdemi javulás látható évtizedes viszonylatban, a burkolatállapot esetében már kevesebb ok van az örömre. A legutolsó, 2023-as adatok szerint

az országos közúthálózat 53 százaléka a rossz vagy nem megfelelő minősítést kapta, jó és megfelelőt pedig 32,6 százaléka.

Ugyanakkor ez még mindig jobb, mint az azt megelőző tíz-tizenöt évben bármikor. Egy évtizeddel korábban még 60 százalék volt a rossz és nem megfelelő állapotú utak aránya Magyarországon, jó minősítést a közúthálózat mindössze 8,6 százaléka kapott. Ez tavalyelőtt már 26,5 százalék volt, tehát nagyon lassú fejlődés mutatható ki.

További részleteket ide kattintva olvashat.