augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új otthonok vidéken is

2 órája

Az Otthon Start Programiroda a lakásfejlesztések mielőbbi elindulásán dolgozik (videó)

Címkék#Panyi Miklós#Otthon Start Programiroda#lakásépítés

„Az Otthon Start Programiroda azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés” – mondta keddi videóüzenetében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte.

MW
Az Otthon Start Programiroda a lakásfejlesztések mielőbbi elindulásán dolgozik (videó)

Az Otthon start program kedvezően hat az építőiparra vidéken is (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

„A néhány hete megalakult Otthon Start Programiroda gőzerővel dolgozik” – mondta Panyi Miklós. 

PANYI Miklós
 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start Programiroda tevékenyéségről tájékoztatott
Fotó: Máthé Zoltán / Forrás:  MTI

Az államtitkár elmondta, hogy 

az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet.

A héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza – mondta az államtitkár. 

Megfogalmazása szerint ez 

több mint 4 ezer lakást jelent, és szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre.

Az államtitkár arra számít, hogy 

a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.

 Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is, a munka tehát folytatódik 

– jelentette ki Panyi Miklós.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu