Otthon start program: szinte bérletáron is elérhető a saját lakás?

Címkék#kalkuláció#Otthon start#törlesztőrészlet#hitel#lakás

Egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő, ehhez az Otthon start programban nyújtott 3 százalékos hitel és a közszolgálati támogatás összevonása szükséges azoknak, akik ingatlant vásárolnának – írja a Világgazdaság. A szakértők arra intenek: kalkuláljunk okosan.

MW
Otthon start program: egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A gazdasági portál a Money.hu-nak az Otthon start program törlesztőrészletére vonatkozó kalkulációjára hívja fel a figyelmet. 

Businessman,Using,Calculator,Bookkeeping,Payroll,And,Budget,Tax.,Business,Document
Otthon start: a szakértő szerint érdemes jól átgondolni a hosszú távú pénzügyi tervet (illusztráció)
Fotó: khunkornStudio / Forrás:  Shutterstock

A szakportál szerint érdemes kombinálni a rendszerváltás óta nem látott kormányzati támogatásokat. A 3 százalékos hitel és a közszolgáknak járó támogatás vonatkozásában a Money.hu a számításait Orbán Viktor miniszterelnök július végi bejelentésére alapozza. 

Az Otthon start program véglegesítése mellett egy új támogatást is bejelentett a kormányfő a közszolgálatban dolgozók számára: évi 1 millió forintos otthontámogatásban részesülhetnek a jogosultak. 

Tájékoztatása szerint 

  • az orvosok, 
  • ápolók, 
  • rendőrök, 
  • tanárok, 
  • katonák 
  • és más köztisztviselők 

számára évente 1 millió forint otthontámogatás jár. 

Ezt felhasználhatják meglévő lakáshitelük törlesztésére vagy új lakáshitel esetén az önrész kifizetésére is. 

A Money.hu szerint 

az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd: 

az állami munkáltatók (például iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, rendvédelmi szervek) évi nettó 1 millió forintot utalhatnak a jogosult dolgozónak. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatás, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét. Az Otthon Start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos.

A havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet.

Bár havi 11 ezer forinttal számolni nagyon kecsegtető, a Money.hu vezetője fontos szempontra hívta fel a figyelmet – az ezzel kapcsolatos részetekt IDE kattintva olvashatja el. 

