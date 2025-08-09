Magyar falu program: 2019 óta töretlen a népszerűsége (videó)

Nagy István közölte, a Magyar falu program egyik legfontosabb alappillére a helyi életminőség javítását célzó pályázati rendszer, amelynek köszönhetően emelhető a falusi közszolgáltatások színvonala. A kedvezményezettek elsődlegesen az önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint 2020 óta a helyi civil szervezetek is.

Nagy István agrárminiszter: a Magyar falu program népszerűsége 2019 óta töretlen

Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

A kedvezményezettek csaknem 37 ezer nyertes pályázatot és összesen több mint 330 milliárd forint értékű támogatást tudhatnak magukénak – ismertette.

A miniszter rámutatott, a helyi infrastruktúra fejlesztése kiemelten támogatandó terület. A falusi közlekedés megújítására is számos lehetőséget kínál a program, így önkormányzati utcák, járdák, kerékpárutak, valamint – a falusi útalap keretében – állami alsóbbrendű utak fejlesztéséhez, a program indulása óta több mint 382 milliárd forinttal járult hozzá a kormány.

Ezáltal csaknem 3200 utcaszakasz, 1700 járda és több mint 100 kerékpárútszakasz felújításához tudtak hozzájárulni, és több mint 4000 kilométernyi, falvakon átvezető mellékút felújítása valósulhat meg – emelte ki a tárcavezető, majd hozzátette, idén 10 milliárd forint keretösszeggel újítanak fel mellékutakat országszerte.