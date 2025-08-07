Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Philadelphia között

Nagy Márton bejegyzésében azt írta: az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus.

Hozzátette, hogy a bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél.

Mindig is mondtuk, hogy Donald Trump elnöksége új utakat nyit meg a két ország között. Aki ismer minket, tudja, hogy ennyivel nem elégszünk meg... dolgozunk tovább

– fogalmazott a tárcavezető.

A Budapest Airport és a Visit Hungary tájékoztatása szerint a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek 2026. május 21-e és október 5-e között napi rendszerességgel közlekednek majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A Dreamlinerek szolgáltatási színvonala egyaránt kielégíti a szabadidős és üzleti utazók igényeit, így az új légihíd tovább erősítheti Budapest pozícióját a hivatásturizmus piacán is.

Az újrainduló járattal az American Airlines heti 3200 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál a Budapestről induló utasok számára Philadelphiában, több mint 100 észak-amerikai és karibi célállomásra. Philadelphia ugyanis nemcsak történelmi jelentőségű város az Egyesült Államokban, hanem az American Airlines egyik legfontosabb csomópontja is - tették hozzá.

A 2026-os nyári szezonra vonatkozó repülőjegyek 2025. augusztus 11-től már megvásárolhatók az American Airlines weboldalán, valamint a hivatalos utazási partnereknél – közölte a Budapest Airport és a Visit Hungary közös közleményben.