Kiderült, melyik banknál milyen feltételekkel lesz elérhető a fix 3 százalékos lakáshitel

A vonatkozó jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon start. A kölcsön összege legfeljebb ötvenmillió forint, a futamidő maximum 25 év.

Egy ilyen program indulása azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy a kedvezményt szeptember elsején tényleg az összes banknál ki lehet használni. A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy tervezik-e a támogatás bevezetését, várhatóan mikor lesz elérhető az Otthon start az adott pénzintézetnél – írja a Magyar Nemzet.

A portál kilenc banknál – a CIB Banknál, az Erste Banknál, a Gránit Banknál, a K&H Banknál, a MagNet Banknál, az MBH Banknál, az OTP Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál – érdeklődött az Otthon start indulásával kapcsolatban.

Az összes bank gőzerővel készül a programra, mindegyik pénzintézet honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. A válaszok alapján szinte mindenhol elérhető lesz a program már szeptember elsejétől. Azt ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy lehetnek kisebb csúszások, vagyis elképzelhető, hogy egy-két bank mégis pár nappal később indul a megadott dátumhoz képest.

Szinte az összes banknál öt-hat év a minimális futamidő, az OTP-nél fixen hat év, ebből a szempontból egyedül a MagNet Bank lóg ki a sorból, ott ugyanis tíz évnél rövidebb futamidőre nem kérhető a kölcsön. A jogszabály alapján a maximális futamidő 25 év.

A minimális kölcsönösszegben az OTP Banknál látható ötszázezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. A CIB Banknál, az Unicreditnél és a MagNet Banknál egymillió forint az alsó határ, az MBH kétmillióban, az Erste és a K&H négymillióban határozta meg a program keretében felvehető kölcsönösszeg minimumát.

Arra azonban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a programot csak egyszer lehet kihasználni, éppen ezért az érdeklődők valószínűleg igyekeznek maximálisan kiaknázni a támogatás adta lehetőségeket. A várakozások alapján a felvenni tervezett kölcsönösszeg meghaladja a piaci hiteleknél látható átlagos hitelösszeget.