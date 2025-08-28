Balos közgazdászok, pénzügyi szakemberek is támogatják Magyar Péter Tisza-csomagját

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan emelné az szja-t. Háromkulcsos adót vezetnének be, és már az átlagos jövedelműek is jóval több adót fizetnének.

Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

Az Ellenpont kutatásából kiderült, hogy

a progresszív, többkulcsos szja-t már régóta támogatják a Tisza Párt mögött álló közgazdászok.

A párt rendezvényein rendszeresen megjelenő, Magyar Pétert Erdélybe is elkísérő Petsching Mária Zita például sosem tagadta, hogy „Elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését”, és több rendezvényen támadta a kormány különböző adókedvezményeit.