Gyengült a hazai állampapírpiac sztárja, a szegmens két másik szereplője viszont örülhetett

Nagyot csökkent a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet a múlt héten: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss tájékoztatása szerint az elmúlt héten 57 milliárd forint értékben vették a magyarok a kötvényeket, több mint 40 milliárd forinttal alacsonyabb mennyiségben, mint egy héttel korábban, a friss adat pedig a 30. heti 68 milliárdos forgalmat is alulmúlja. A hazai lakosságiállampapír-piac királya továbbra is a Fix Magyar Állampapír, de változatlanul erős a kereslet a Bónusz-papírok iránt is − írja a Világgazdaság.

Ez most a legkeresettebb lakossági állampapír hazánkban

A 32. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 25,42 milliárd forint, 26 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 15,45 milliárd forint, 17 milliárddal kevesebb, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 7,99 milliárd forint, 0,2 milliárddal több, mint a 31. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 7,11 milliárd forint, 1,2 milliárd forinttal több, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,89 milliárd forint, 0,1 milliárd forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.

