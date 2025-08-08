augusztus 8., péntek

László névnap

3 órája

Az albérletárak csökkenését hozhatja a lakástámogatás

Címkék#bérleti#kereslet kínálat#albérlet#hitel#díj

Az Otthon start program bevezetése nemcsak a saját lakáshoz jutást könnyítheti meg, hanem jelentős változásokat indíthat el a bérleti piacon is. A Duna House elemzése szerint a támogatás kettős hatással járhat: egyrészt visszaeshet a bérlakások iránti kereslet, másrészt bővülhet a kiadó ingatlanok kínálata. A két tényező együttesen árkorrekciót eredményezhet, különösen a fővárosban és az egyetemi városokban.

MW
Csökkenő albérletárakra számítanak (illusztráció)

Forrás: MW

Fotó: Sipeki Péter

A fix 3 százalékos hitel célcsoportjába tartozók közül sokan albérletben élnek. Ha ők a támogatást felhasználva ingatlantulajdonhoz jutnak, azzal a keresleti oldal szűkül. Egy kereslet-kínálat alapú modellszámítás szerint ha a budapesti bérlői háztartások tíz százaléka, mintegy húszezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, a bérleti díjak középtávon akár 16-17 százalékkal is csökkenhetnek − írja a Magyar Nemzet.

Ez a jelenlegi, átlagosan havi 250 ezer forintos fővárosi albérlet esetében akár 40-43 ezer forint megtakarítást jelenthet a bérlőknek – írja a Duna House.

Ugyanakkor a program a kínálati oldalt is élénkítheti: a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg kiadási céllal a piacon, ami tovább növelheti a bérlakások számát. A bérleti díjak alakulását természetesen más tényezők, egyebek mellett az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérbeadók árérzékenysége is befolyásolják, de az irány egyértelmű.

Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A kereslet-kínálati adatok alapján idén úgy tűnik, a szokásos bérlői roham elmarad, erről bővebben ITT olvashat. 

