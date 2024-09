A közlemény szerint a kereskedelmi egységek egész évben tartó, folyamatos vizsgálata mellett már májustól megkezdődött a turisztikai szempontból kiemelt fontosságú helyek, így az italüzletek, zenés szórakozóhelyek, büfék, pecsenyesütők és más vendéglátóhelyek ellenőrzése is. A fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai a különböző fesztiválokon és rendezvényeken is a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva folytatták ellenőrzéseiket, emellett vizsgálták a taxikra vonatkozó rendelkezések betartását is. Ellenőrizték a naptejeket, napszemüvegeket, kalandparkokat és játszótereket is. A vizsgálatok hozzájárulnak, hogy a fogyasztók megfelelő minőségben és biztonságban, a szabályok maximális betartása mellett jussanak hozzá az egyes termékekhez és szolgáltatásokhoz.

A fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozza, hogy az ellenőrzések a nyári időszakot követően sem zárulnak le, sőt a családok védelme érdekében az év végéig intenzíven folytatódnak tovább.

Az ellenőrzés alá vont csaknem 400 vendéglátóhely 37 százalékánál találtak kivetnivalót a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, a vizsgált mintegy 100 közterületi vagy alkalmi árusnál ez az arány 28 százalék volt.