A Nyári Egyetemen mutatkozott be a Greennovátor magazin is, amely új nézőpontokat és információkat kínál a zöld innovációk világából. A néhány hét múlva a nagyobb újságárusoknál is kapható kiadvány a HUMDA fő tevékenységei köré tartozó zöld és innovációval kapcsolatos témaköröket és az ezekhez kapcsolódó újdonságokat járja körbe szakértők segítségével, közérthető módon. A lapot bemutató kerekasztalbeszélgetésen Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. igazgatósági elnöke hangsúlyozta, hogy a Greennovátor elindításánál az ismeretterjesztés és a szemléletformálás volt az elsődleges cél.